Водитель отвлекся от дороги и совершил ДТП на встречной полосе в Тверской области

В ДТП пострадал водитель ВАЗа Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 19 февраля, в районе дома №74 по улице Лизы Чайкиной в поселке Пено Тверской области.

34-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21103", находясь в состоянии алкогольного опьянения, отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой Ларгус" под 45-летнего водителя.

В результате ДТП водитель "ВАЗ 21103" с полученными травмами доставлен в больницу.

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