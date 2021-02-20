Лесной фонд Тверской области увеличился на 470 га

Лесной фонд увеличился на 470 га в Тверской области Фото: ПТО

На заседании межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое 19 февраля провел губернатор Игорь Руденя, было принято решение о переводе четырех участков общей площадью 471,1 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда.

Земли расположены в Ржевском и Максатихинском районах. Перевод участков позволит повысить контроль за ресурсами, предотвратить незаконные рубки леса.

По словам главы региона, уменьшение количества бесхозных участков, сохранение и восстановление лесов, обеспечение противопожарной безопасности являются приоритетными направлениями в лесопромышленной отрасли и одной из целевых задач нацпроекта "Экология".