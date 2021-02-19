В Тверской области на патентную систему налогообложения смогут перейти ИП, занимающиеся 46 видами деятельности

В Тверской области более четверти ИП переходят на патентную систему налогообложения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области после отмены на федеральном уровне с 1 января Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) компании переходят на другие режимы налогообложения. В том числе патентную систему. По решению Президиума Правительства Тверской области, который возглавляет губернатор Тверской области Игорь Руденя, в список видов, где это применимо, к 16 видам деятельности добавили еще 30.

Соответствующий законопроект направили в Законодательное собрание Тверской области.

Согласно прогнозам, налоговая нагрузка не должна увеличиться по сравнению с ЕНВД. Из более чем 15 тысяч ИП в регионе переходят на патентную систему 3,5 тысячи.