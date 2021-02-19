В Тверской области арестовали жителя Торжка, который выкинул своего сына с балкона

В Тверской области взяли под стражу мужчину, который под наркотой выбросил сына с балкона. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области.

19 февраля обвиняемого по ходатайству следствия заключили под стражу. Напомним, утром 17 февраля 31-летний житель Торжка выбросил с балкона своего пятилетнего сына и выпрыгнул сам. Ребенок приземлился в сугроб на козырьке магазина и получил ушиб шеи.

Правоохранительные органы выяснили, что отец малолетнего ребенка действовал под наркотиками. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Направлены запросы в Торжокский отдел по делам несовершеннолетних МВД, а также в Центр соцподдержки населения Торжокского района. Кроме того, поставят вопрос о лишении новотора родительских прав.

Расследование продолжается.