Рецидивиста будут судить за серию магазинных краж в Тверской области

Рецидивиста будут судить за серию краж в Тверской области Фото: архив "КП"

Перед судом предстанет 25-летний житель Ржева. Мужчину обвиняют в совершении шести магазинных кражах.

Установлено, что молодой человек приезжал в Зубцов, заходил в супермаркеты и похищал товары стоимостью от 2,5 до 15 тыс. рублей.

Ранее за аналогичные преступления мужчина был осужден условно мировыми судами Оленино, Старицы и московским Чертаново Северное.

На этот раз обвиняемому грозит наказание в виде реального тюремного срока.