Прокуратура проверила состояние дорог в Тверской области

Прокуратура проверила состояние дорог Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Старицкого района Тверской области провела проверку деятельности МУП "Горспецсевис", ООО "Прогресс", ЗАО "Ресурс", ООО "Паритет", которые отвечают за состояние дорог в нескольких районах, и выявила нарушения.

В частности, на участках дорог обнаружены снежные валы ближе 15 м от пешеходного перехода, на покрытии присутствует колейность, накат, гололед, т.к. противогололедными материалами дорога не обработана.

По данному факту в отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административных правонарушениях. Их рассматривает мировой суд. Организациям внесены представления.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.