В Тверской области произошло задымление в здании вокзала на станции Сонково

На станции в Сонково произошло задымление в здании вокзала Фото: Кирилл ЧАЩИН

Сообщение о задымлении в здании железнодорожной станции в Сонково произошло 19 февраля. Сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области.

На место пожара выехали два отделения ПСЧ-51, отделение ПСЧ-41, ПСЧ-35, ПСЧ-34, ПСЧ-22, СПСЧ, оперативная группа ГУ МЧС России по Тверской области, оперативная группа Сонковского пожарно-спасательного гарнизона, АСС Тверской области, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, а также представители администрации Сонковского района.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, задымление произошло в чердачном помещении и было локализовано в 16:45. Подробности выясняются.

На месте работают спецслужбы.