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В лесной фонд Тверской области передано свыше 470 гектаров земель

Это участки в Ржевском и Максатихинском районах
Алексей АНДРЕЕВ
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В лесной фонд Тверской области передано свыше 470 гектаров земель.

В лесной фонд Тверской области передано свыше 470 гектаров земель.

Фото: Александр ЖМУЛИН

На заседании межведомственной комиссии при правительстве региона 19 февраля одобрен перевод четырёх участков общей площадью 471,1 га из категории земель сельхозназначения в земли лесного фонда.

ПО информации от областного правительства, эти участки расположены в Ржевском и Максатихинском районах. В каких конкретно местах, не сообщается.

По мнению губернатора Игоря Рудени и членов межведомственной комиссии, перевод участков позволит повысить контроль за ресурсам и предотвратить там незаконные рубки леса.

Игорь РУДЕНЯ