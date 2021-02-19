В лесной фонд Тверской области передано свыше 470 гектаров земель. Фото: Александр ЖМУЛИН

На заседании межведомственной комиссии при правительстве региона 19 февраля одобрен перевод четырёх участков общей площадью 471,1 га из категории земель сельхозназначения в земли лесного фонда.

ПО информации от областного правительства, эти участки расположены в Ржевском и Максатихинском районах. В каких конкретно местах, не сообщается.

По мнению губернатора Игоря Рудени и членов межведомственной комиссии, перевод участков позволит повысить контроль за ресурсам и предотвратить там незаконные рубки леса.