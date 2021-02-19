В Твери студенты сдали около 100 литров крови

9, 11, 17 и 18 февраля на тверской областной станции переливания крови прошли студенческие Дни донора. Фото: "КП" Архив

9, 11, 17 и 18 февраля на тверской областной станции переливания крови прошли студенческие Дни донора. В ходе акции больше 200 учащихся колледжей и вузов столицы региона сдали около 100 литров крови.

В компонентах крови нуждаются больные коронавирусом в инфекционных госпиталях, пациенты с травмами, онкопатологией, иногда переливание крови необходимо женщинам при родах.

По мнению губернатора Игоря Рудени, проведение подобных акций способствует формированию активной гражданской позиции у молодого поколения.

Напомним, что в нашем регионе обладатели почетных знаков «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» получают выплату. Она осуществляется один раз в год.

По информации областного правителеьства, в 2020 году выплата в размере 14 570 рублей была предоставлена 5037 жителям региона. При этом общий объем финансирования на эти цели в составил более 74,5 млн рублей.