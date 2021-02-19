Спасатели помогли убрать снег с территории детского сада в Тверской области

Пожарные привели в порядок прилегающие дороги, игровую площадку и крышу здания Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасатели ПСЧ №14 в Удомле помогли местном детскому саду и расчистили от снега территорию.

Пожарные привели в порядок прилегающие дороги, игровую площадку и крышу здания, очистили их от снега и льда, чтобы обеспечить безопасность детей.

А также напомнили персоналу детского сада о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.