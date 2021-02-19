Администрация проверяет, как с крыш домов в Твери убирают снег и наледь

В Твери продолжается уборка дворов и тротуаров Фото: администрация Твери

Специалисты районных администраций Твери проверяют качество уборки дворов и следят за работой управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Мониторинг ведется в постоянном режиме.

Дворники очищают от снега дворы, площадки перед подъездами, тротуары, подходы к контейнерным площадкам.

Работники УК производят посыпку тротуаров и очистку крыш от снега и наледи. За минувший месяц тринадцать управляющих организаций были оштрафованы за несвоевременную очистку кровель от наледи. допущенные нарушения устранены.

О фактах неудовлетворительной уборки придомовых территорий можно сообщать в отделы благоустройства администраций районов Твери по телефонам: 36-08-82 (Заволжский район), 32 15-72 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район), 36-08-81 (Центральный район).