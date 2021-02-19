В Твери начнется новый суд по поводу убийств, совершенных «Тверскими волками»

В Тверской области 25 февраля будут вновь судить членов банды «Тверские волки». Фото: СУ СК по Тверской области.

25 февраля 2021 года в Тверском областном суде пройдет предварительное слушание по делу членов банды «Тверские волки» – Александра Агеева, Дмитрия Баскакова, Александра Осипова, Бориса Ильина, Ярослава Соболева и Михаила Желтова. По закону предварительное слушание пройдет на закрытом заседании. О результатах сообщат в этот же день.

Напомним, следствие установило, что с 2001 по 2002 годы участники бандитской группировки, по заказу главаря, убили директора магазина «Автомир» в Кимрах и двух тверских криминальных авторитетов. Один из «наемников» совершил убийство предпринимателя в Торжке.

Трое из обвиняемых по этому уголовному делу – члены банды «Тверские волки» («Ломовские») Александр Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков – осуждены на пожизненный срок за убийства в 2000-х в Тверской области. Стоит упомянуть, что «Тверские волки» были причастны к убийству известного тверского шансонье Михаила Круга.