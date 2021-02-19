Тем, кто в 2021 году устраивается на работу официально впервые, работодатели будут оформлять электронные трудовые книжки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

32 тысячи работников в Тверской области завели электронные трудовые книжки.

Напомним, формирование электронных трудовых книжек началось в 2020 году. Переход на новый формат учета сведений о трудовой деятельности добровольный.

- В Тверской области в 2020 году от работающих граждан работодателями получено и представлено в органы ПФР более 380 тысяч заявлений о выборе способа ведения сведений о трудовой деятельности. Из них электронный способ более 32 тысячи работников, - сообщает пресс-служба Тверского отделения Пенсионного фонда РФ.

Те, кто еще не определился, могут сделать это сейчас. Для этого нужно подать работодателю заявление.

Важно хранить бумажную книжку - ведь в ней хранятся все сведения о работе до 2020 года.

Отметим также, что тем, кто в 2021 году устраивается на работу официально впервые (например, выпускникам вузов), работодатели будут оформлять электронные трудовые книжки.