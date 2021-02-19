Жители Тверской области смогут поучаствовать в викторине по военной истории России. Фото: предоставлено ПТО

Викторина «В боях познавшая радость побед» начнется 20 февраля в 11:00.

Жители тверского регионе могут поучаствовать в ней в онлайн-режиме.

Также в Верхневолжье проходят акция в честь Дня защитника Отечества - «Армейский чемоданчик» и челлендж «Зарядка под защитой».

- Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание - это важнейшие направления нашей работы. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей, - считает губернатор Игорь Руденя.