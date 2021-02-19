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Уголовное дело о мошенничестве с земельными участками в Кимрах Тверской области направлено в суд

Следователи завершили расследование
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Следователи завершили расследование уголовного дела

Следователи завершили расследование уголовного дела

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Дубны, обвиняемого в мошенничестве.

Следствием установлено, что в период с 2017 по 2019 год обвиняемый, являясь победителем открытых торгов на право аренды двух земельных участков в Кимрах, обманул работников городской администрации и регистрационных органов и незаконно приобрел право собственности на них. Ущерб составил более 1 млн 780 тыс рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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