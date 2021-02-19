Водитель на иномарке врезался в автобус и сбил двух пешеходов на тротуаре в Твери

В ДТП пострадали пешеходы Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Илья Борисов

Авария произошла у дома №39 на улице Орджоникидзев Твери днем, 19 февраля.

На дороге столкнулись "Хендай Крета" и автобус "Лиаз", следующий по маршруту №33, в результате ДТП водитель иномарки сбил двух пешеходов - мужчинуи женщину, стоящих на остановке.

С переломами пострадавшие доставлены в больницу. Автобус осуществлял посадку высадку пассажиров на пересечении улиц Орджоникидзе и Склизкова. Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.