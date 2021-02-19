Куры, яйца и картошка подорожали в Тверской области

"КП"-Тверь" следит за изменениями цен на популярные продукты питания. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С 9 по 15 февраля в Тверской области подорожали куры, картофель, мороженая рыба, полукопченая колбаса и куриные яйца.

Куры и картофель поднялись в цене на 3,2%. Кило охлажденной или замороженной курятины в магазинах региона стоит примерно 140 рублей 20 копеек. За килограмм картофеля просят 27 рублей 44 копейки.

Мороженая рыба подорожала на 1,7%, полукопченая колбаса - на 1,5%. Цены немного поднялись также на сухие молочные смеси для детского питания (+1,2%), маргарин (+1,1%), вареную колбасу (+1,1%).

Подешевели: баранина (-2,5), консервы детские фруктовые (-2,5%), чай (-2,5%), карамельные конфеты (-2,1%), сыры (-2%), макароны (-1,9%).