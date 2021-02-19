Полиция начала разбираться в ситуации пайщиков КПК "Надежные сбережения" в Твери

18 человек написали заявления в полицию Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери поступило 18 заявлений от граждан, являющихся пайщиками кредитного потребительского кооператива "Надежные сбережения".

Длительное время люди исправно получали проценты от вложенных денег, но в феврале 2021 года организация прекратила деятельность. Уведомлений об этом никто из пайщиков не получил.

18 февраля около 20 человек пытались достучаться до сотрудников здания, но двери и окна были закрыты. Никакой информации о судьбе вложений клиентов не было. Пайщики повесили на двери КПК контакты двух человек, которые готовы организовать всех, кто намерен идти в суд.

Вложенные деньги людям никто не вернул.

- По данному факту проводится проверка, по итогом которой будет принято процессуальное решение. Уголовное дело пока не возбуждено, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Тверской области.