В Тверской области за сутки коронавирусом заболели 154 человека

В Тверской области подтверждено 154 случая коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба, на утро 19 февраля 2021 года подтверждено 154 новых случая коронавируса.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 32390 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 29237 человек (+206 за последние сутки).

Изолировано 2560 больных (-58).

Умерли 593 человек (+6 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 19 февраля в областной столице выявлено 10245 заболевших (+62 случая за последние сутки).

Кроме Тверской области, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2252 (+5);

Вышневолоцкий городской округ – 1835 (+8);

Ржев – 1779 (+8);

Торжок – 1455 (+7);

Кимры – 1375 (+8);

Калининский район – 1331 (+8).