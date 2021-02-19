В Тверской области за сутки коронавирусом заболели 154 человека

В Тверской области подтверждено 154 случая коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба, на утро 19 февраля 2021 года подтверждено 154 новых случая коронавируса.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 32390 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели 29237 человек (+206 за последние сутки).
Изолировано 2560 больных (-58).
Умерли 593 человек (+6 за сутки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 19 февраля в областной столице выявлено 10245 заболевших (+62 случая за последние сутки).
Кроме Тверской области, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2252 (+5);
Вышневолоцкий городской округ – 1835 (+8);
Ржев – 1779 (+8);
Торжок – 1455 (+7);
Кимры – 1375 (+8);
Калининский район – 1331 (+8).