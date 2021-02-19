В Тверской области за сутки от коронавируса привились 2354 человека Фото: ПТО

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 40 415 человек. Такие данные приводит оперштаб на утром 19 февраля. За минувшие сутки прививку сделали 2 354 жителя.

В федеральный регистр внесена информация о 35 055 вакцинированных гражданах.

Сделать прививку можно в 38 пунктах вакцинации. Их адреса и телефоны смотрите на сайте областного минздрава. При Областной клинической больнице, Вышневолоцкой, Нелидовской, Бежецкой, Кимрской, Торжокской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и Западнодвинской ЦРБ сформированы выездные прививочные бригады.

Записаться на прививку от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.

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