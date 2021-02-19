Двое мужчин с ножом напали на таксиста в Твери

Двое мужчин напали на таксиста в Твери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел в Заволжском районе Твери. 52-летний водитель такси приехал на вызов к дому на улице Горького. К машине подошел мужчина и попросил открыть пассажирскую дверь, в этот момент другой мужчина резко открыл водительскую дверь, приставил к горлу таксиста нож и потребовал выйти из машины.

Водитель не растерялся и распылил в лицо нападавшему перцовый баллончик. На крики из машины выбежал второй злоумышленник. В это время водитель прыгнул в машину и уехал. Отъехав на безопасное расстояние, мужчина вызвал полицию.

Угрожавший ножом 23-летний житель Рамешковского района задержан. По статье "Разбой" мужчине грозит до девяти лет лишения свободы. Ведется следствие.