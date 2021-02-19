В Тверской области 28 гектаров сельхозземель заросли бощевиком

28 га пашни заросли борщевиком Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Управлением Россельхознадзора по Тверской области оштрафован землевладелец из Удомельского городского округа, допустивший зарастание 28 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Пашня заросла сорняками, в том числе борщевиком, деревьями и кустами.

Внеплановые проверки территории специалисты проводили несколько раз, но привести земли в порядок собственник не соизволил.

Нарушителю вынесено два постановления о привлечении к административной ответственности. Владелец оштрафован на 40 тыс. рублей.