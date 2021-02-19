В Твери мужчина перевел "лжебанкиру" полтора миллиона рублей

Мужчина перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
В полицию заявил 43-летний житель Твери. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил о взломе аккаунта в банковском приложении и предложил обезопасить финансы.
Мужчина выполнил все указания "лжебанкира" и перевел через терминал полтора миллиона рублей на счета аферистов. Потом звонивший перестал выходить на связь, а потерпевший пошел в полицию.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.
Злоумышленников ищут.