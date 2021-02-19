37-летняя женщина пострадала в ДТП на площади Капошвара в Твери

ДТП на площади Капошвара Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла поздно вечером, 18 февраля, на проспекте Чайковского в районе дома №7 в Твери.

43-летний водитель автомобиля "Ниссан Патфайндер" проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Фиат Дукато" под управлением 44-летнего мужчины.

Водитель "Фиата" ехал на "зеленый", автомобиль после столкновения отбросило на движуюся "Газель" под управлением 29-летнего водителя.

В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка "Фиата", с травмами она госпитализирована в больницу.

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