Брошенный автомобиль хотят эвакуировать власти Твери с улицы 15 лет Октября

На астомобиле отсутствуют колеса и части кузова Фото: администрация Твери

Администрация Московского района Твери в ходе рейда провела осмотр автомобиля "ВАЗ 21099". Машина светло-серебристого цвета без государственного регистрационного знака припаркована на улице 15 лет Октября, в районе дома №13 корпус 3.

Автомобиль имеет признаки бесхозяйного, на нем отсутствуют колеса и части кузова. Согласно размещенному на сайте постановлению, собственник должен своими силами эвакуировать транспортное средство на спецстоянку.

Если в течение 40 календарных дней владелец не уберет машину в добровольном порядке, она будет эвакуирована принудительно администрацией Московского района. Расходы будут взысканы с собственника.