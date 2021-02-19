Двое мужчина разобрали задний двор и обокрали дом в Тверской области

Злоумышленников адержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась 54-летняя жительница Вышневолоцкого городского округа. Женщина рассказала, что неизвестные разобрали задний двор топором, проникли в частный дом и похитили ноутбук и деньги. Ущерб составил 107 000 рублей.

Оперативники, по прибытии на место, опросили соседей и возможных свидетелей. Просмотрели записи с видеокамер близлежащих домов и выяснили, что злоумышленников было двое.

В полиции задержанные - мужчины 1973 и 1980 годов рождения пояснили, что были знакомы с пострадавшей и знали, где лежат деньги.

Похищенное и вернули хозяйке. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

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