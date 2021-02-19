Январская инфляция в Тверской области превысила средний по стране показатель

В январе в Тверской области инфляция обогнала средний по стране показатель. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным аналитического центра Банка России, в январе 2021 года в Тверской области инфляция ускорилась на 0,6 процентных пунктов и составила 5,8% в противовес 5,2% в декабре 2020 года. По ЦФО средний уровень инфляции – 5,1%. Причины для этого типичны.

Как и в большинстве регионов, динамику инфляции в Тверской области определяли федеральные факторы. Произошедшее в 2020 году ослабление рубля, повышение издержек в ряде отраслей, рост мировых цен и локальные факторы. Среди последних специалисты Центробанка называют увеличение турпотока и нарушения производственно-логистических цепочек на отдельных товарных рынках.

В целом, в январе инфляция ускорилась неоднородно. Самый низкий показатель остается на Чукотке – 2,7%, самый высокий в Дагестане – 8,2%. В среднем, по стране этот показатель достиг уровня 5,2%.