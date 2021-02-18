В Тверской области суд перевел учредителя ритуального агентства под домашний арест

В Тверской области учредителя ритуального агентства отпустили под домашний арест. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области учредителя ритуального агентства обвиняют в том, что он октябре 2020 года через посредника дал взятку в 200 тысяч рублей директору муниципального предприятия. 18 февраля Московский районный суд удовлетворил прошение о переводе подозреваемого под домашний арест на один месяц. Всего с момента задержания правонарушитель находится под стражей 4 месяца.

Во время судебного заседания установили, что есть возможность смягчить для тверичанина меру пресечения. Органы правосудия полагают, что гражданин, несмотря на обвинения в особо тяжком коррупционном преступлении, не скроется от правосудия. Также он не станет мешать следствию.

Расследование уголовного дела продолжается. Материалы собирали сотрудники регионального ФСБ.

Постановление об изменении вида ареста пока не не вступило в законную силу.