Полицейские в Тверской области изъяли 55 000 пачек немаркированных сигарет

Полицейские "накрыли" склад нелегальных сигарет Фото: УМВД России по Тверской области

В Вышнем Волочке полицейскими задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в хранении немаркированной табачной продукции.

Из павильона и гаража, принадлежащих мужчине, было изъято 23000 пачек немаркированных сигарет разных марок общей стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Еще один факт незаконного хранения табачных изделий был задокументирован в отношении 58-летнего мужчины и 38-летней женщины. Более 32000 пачек сигарет правоохранителями обнаружено и изъято из автомобиля "УАЗ", на котором перемещались фигуранты. Общая сумма товара составила свыше 2 миллионов рублей.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 6 статьи 171.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом. Обстоятельства приобретения продукции устанавливаются.