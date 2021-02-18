В особой зоне «Завидово» в Тверской области построят несколько отелей и семейный центр с аквапарком

В Завидово уже есть один известный отель. Фото: Александр ЖМУЛИН

«Завидово» построят комплекс отелей на 1300 номеров и центр семейного отдыха за 25 млрд рублей. Как сообщает областное правительство, строительство всего этого великолепия начнется в 2021 году при поддержке корпорации ВЭБ.РФ.

О застройке особой экономической зоны «Завидово» в мае 2019 года договорились губернатор Игорь Руденя и председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

- Завидово - один из наших ключевых проектов. Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса, - заявил Игорь Руденя.

Игорь Шувалов тогда отметил, что видит в «Завидово» потенциал для создания крутого круглогодичного курорта.

Комплекс отелей включит в себя два четырехзвездочных апарт-отеля, рассчитанных на семейных туристов со средним уровнем дохода.

В центре семейного отдыха создадут многофункциональный зал, развлекательные зоны - от лазертагов до картинга на полимерных батареях, а также традиционный аквапарк с горками, зону релакса и спа.