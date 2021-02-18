В связи с праздничными выходными в Твери и области изменился график доставки пенсий

Пенсии доставят всем, но день доставки может измениться.
Фото: Алексей ФОКИН
В связи с выходными в честь празднования Дня защитника Отечества в Твери и области поменяется график доставки пенсий. С учетом разного режима работы почтовых отделений, пенсии в эти дни будут доставлены по следующему графику:
Городские почтовые отделения
19 февраля – доставка за за 19-21 февраля (для отделений с выходным днем - понедельник);
20 февраля – за 20 и 21 февраля;
22 февраля – за 22 и 23 февраля;
24 февраля – за 24 февраля;
Отделения с режимом работы «понедельник, среда, пятница»
17 февраля – за 17-19 февраля;
19 февраля – за 20, 21 и 23 февраля;
24 февраля – за 24 февраля;
Отделения с режимом работы «вторник, четверг, суббота»
18 февраля – за 18-20 февраля;
20 февраля – за 21-24 февраля.
В банки пенсии и другие соцвыплаты будут перечислены 20 февраля, сообщает Тверское отделение ПФР.