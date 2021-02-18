В связи с праздничными выходными в Твери и области изменился график доставки пенсий

Пенсии доставят всем, но день доставки может измениться. Фото: Алексей ФОКИН

В связи с выходными в честь празднования Дня защитника Отечества в Твери и области поменяется график доставки пенсий. С учетом разного режима работы почтовых отделений, пенсии в эти дни будут доставлены по следующему графику:

Городские почтовые отделения

19 февраля – доставка за за 19-21 февраля (для отделений с выходным днем - понедельник);

20 февраля – за 20 и 21 февраля;

22 февраля – за 22 и 23 февраля;

24 февраля – за 24 февраля;

Отделения с режимом работы «понедельник, среда, пятница»

17 февраля – за 17-19 февраля;

19 февраля – за 20, 21 и 23 февраля;

24 февраля – за 24 февраля;

Отделения с режимом работы «вторник, четверг, суббота»

18 февраля – за 18-20 февраля;

20 февраля – за 21-24 февраля.

В банки пенсии и другие соцвыплаты будут перечислены 20 февраля, сообщает Тверское отделение ПФР.