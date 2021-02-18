Региональный штаб по общественному наблюдению за выборами-2021 начал работу в Твери

Принять участие в работе штаба могут активные жители, добровольцы, представители общественных организаций и партий. Фото: Общественная палата Тверской области.

Штаб общественного наблюдения за предстоящими в 2021 году выборами начал работу в Твери. Как сообщает Общественная палата Тверской области, штаб открыт для всех участников избирательного процесса. Принять участие в его работе могут жители региона с активной гражданской позицией, добровольцы, представители общественных организаций и региональных отделений политических партий.

Напомним, в 2021 году единый день голосования запланирован на 19 сентября. В Тверской области состоятся выборы депутатов Госдумы, регионального парламента - Законодательного собрания, а также выборы главы региона.

В рамках работы штаба общественных наблюдателей состоится обучение независимых выборных наблюдателей. Активные члены штаба также планируют заниматься информированием граждан о ходе избирательного процесса и освещать правовые вопросы.

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