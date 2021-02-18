В Тверской области стало больше многодетных семей Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2020 году в Тверской области стало на 1000 больше многодетных семей. На 1 января 2021 года их в регионе проживает 13 281, в них воспитывается 43 865 детей.

Количество многодетных семей выросло в основном за счет рождения третьих детей. Сейчас семей с тремя детьми в регионе 10 494.

- Семья – это основная ячейка общества, институт воспитания детей. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, бережное отношение к истории Отечества, - считает губернатор Игорь Руденя.

Для многодетных семей в Верхневолжье действуют различные меры поддержки. Актуальная информация размещена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области.