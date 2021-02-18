ООО «Транснефть – Балтика» провело учения на подводном переходе нефтепровода БТС-2 через реку в Тверской области

В учениях было задействовано около 200 единиц техники и технических средств.

ООО «Транснефть – Балтика» провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода БТС-2 через р. Западная Двина в Тверской области.

В мероприятии прияли участие более 70 человек – сотрудники линейной аварийно-эксплуатационной службы нефтеперекачивающей станции «Андреаполь», центральной ремонтной службы и других подразделений Новгородского районного нефтепроводного управления ООО «Транснефть – Балтика». Также было задействовано около 200 единиц техники и технических средств.

Цель учений – отработка комплекса мероприятий по локализации и ликвидации последствий разлива нефти в условиях ледостава, а также поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения аварий, инцидентов, отказов оборудования на объектах магистральных трубопроводов.

По сценарию диспетчер зафиксировал условное снижение давления в магистральном нефтепроводе. Прибывшая патрульная группа подтвердила «выход» нефти в районе подводного перехода. Аварийные бригады оцепили место «аварии», в условиях ледостава установили боновые заграждения. Условный разлив был локализован, вся «нефть» собрана в специальные емкости.

Сценарий тренировки осложнялся дополнительными вводными, поступавшими по мере развития ситуации, в том числе появление «неисправностей» механического и электрооборудования. Кроме того, участники мероприятия оказывали первую помощь условно пострадавшему работнику.

Наблюдатели отметили выполнение всех поставленных задач участниками УТЗ в нормативные сроки.