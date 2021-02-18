Более 23 тысяч жителей Тверской области получили компенсации по взносам за капремонт

Жители Тверской области получили компенсации по взносам за капремонт Фото: Александр ГЛУЗ

В 2020 году 23 399 жителей Тверской области получили компенсацию на уплату взносов за капитальный ремонт. 50% платы возмещено 11 922 гражданам, 100% получили 11 477 человек.

Напомним, что в Верхневолжье установлен дифференцированный размер взноса в зависимости от степени благоустройства жилого помещения. Он составляет 7,7 руб. в месяц на квадратный метр общей площади помещения для жителей многоквартирных домов, оснащенных лифтами; 5,6 руб. – для граждан, проживающих в домах без лифтов; 4,4 руб. – для жителей неблагоустроенных домов.

- Очень важно создать в регионе условия для полноценной и благополучной жизни людей преклонного возраста. Необходимо обеспечить им всестороннюю поддержку, – считает губернатор Игорь Руденя. На предоставление компенсаций в 2020 году из федерального и областного бюджетов было направлено свыше 52 млн рублей.