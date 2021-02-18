В Твери появилась школа для молодых архитекторов

Школа архитекторов «Территория» открыта на базе Центра развития экономики малых городов. Графика: ЦРЭМГ

В Твери открыта школа архитекторов «Территория». Это проект для начинающих специалистов, который придумала сотрудник тверского Центра развития экономики малых городов Дарья Румянцева. Она представила свою инициативу на фестивале «Таврида» в 2020 году и получила на ее реализацию грант.

Школа архитекторов «Территория» как раз открыта на базе Центра развития экономики малых городов. Дарья Румянцева как руководитель проекта уже провела встречу с молодыми людьми, которые станут первыми студентами школы.

Там для молодых архитекторов проведут семинары и занятия по проектированию и созданию концепций благоустройства общественных пространств.

Практической частью работы школы должны стать заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

По мнению губернатора Игоря Рудени, такие площадки, как школа архитекторов «Территория», позволяют молодежи заявить о себе, получить опыт для реализации новых идей.