Двух пациентов с коронарным синдромом на вертолете доставили в сосудистый центр Твери

Вертолет санаваиции вылетал в Бежецк и Удомлю Фото: областной минздрав

17 февраля бригада медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ОКБ Твери на вертолете МИ-8АМТ дважды вылетала в районы Тверской области.

Экстренная помощь потребовалась жителям Бежецка и Удомли. У больных был диагностирован острый коронарный синдром. Пациенты госпитализированы в региональный сосудистый центр областной клинической больницы для прохождения дальнейшего лечения.

По данным областного минздрава, в 2020 году вертолеты санитарной авиации совершили 205 вылетов, эвакуировано 211 пациентов, в том числе 23 ребенка. Более половины всех госпитализированных - пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.