На рынках Твери проверили яблоки и томаты

Овощи и фрукты не прошли проверку Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

17 февраля на рынке в Заволжском районе Твери в ходе проверкиспециалистами регионального Управления Россельхознадзора в двух случаях был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с хурмой из Азербайджана, томатами и мандаринами из Турции, яблоками и виноградом из Республики Молдова, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

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