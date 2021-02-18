В Тверской области за сутки коронавирусом заболели 157 человек Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 18 февраля, с начала пандемии выявили 32236 случаев заражения COVID-19 (+157 за сутки).

Выздоровели 29031 человек (+208 за последние сутки).

Изолировано 2618 больных (-57).

Умерли 587 человек (+6 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 18 февраля в областной столице выявлено 10183 заболевших (+20 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2247 (+5);

Вышневолоцкий городской округ – 1827 (+11);

Ржев – 1771 (+22);

Торжок – 1448 (+1);

Кимры – 1367 (+2);

Калининский район – 1323 (+7).

Прививку от коронавируса сделали 37 761 житель Тверской области, за последние сутки - 1 909 человек.

За весь период в регионе проведено 571 610 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 927.