В Тверской области за сутки коронавирусом заболели 157 человек Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 18 февраля, с начала пандемии выявили 32236 случаев заражения COVID-19 (+157 за сутки).
Выздоровели 29031 человек (+208 за последние сутки).
Изолировано 2618 больных (-57).
Умерли 587 человек (+6 за сутки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 18 февраля в областной столице выявлено 10183 заболевших (+20 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2247 (+5);
Вышневолоцкий городской округ – 1827 (+11);
Ржев – 1771 (+22);
Торжок – 1448 (+1);
Кимры – 1367 (+2);
Калининский район – 1323 (+7).
Прививку от коронавируса сделали 37 761 житель Тверской области, за последние сутки - 1 909 человек.
За весь период в регионе проведено 571 610 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 927.
Графика: ПТО