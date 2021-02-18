Снегоходы и мотовездеходы проверили в Тверской области

В Тверской области проходит операция "Снегоход" Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Тверской области продолжается операция "Снегоход". Владельцев техники предупреждают о недопущении нарушений правил эксплуатации внедорожных мототранспортных средств.

С начала января инспекторами регионального Гостехнадзора проведено более 200 рейдов, проверено 1320 снегоходов и мотовездеходов.

Владельцам напомнили о проведении технического осмотра, государственной регистрации, выдаче или замене удостоверения на право управления техникой.

По итогам рейдов зарегистрировано 120 единиц техники, еще более 1400 снегоходов и мотовездеходов представлено на техосмотр.