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Снегоходы и мотовездеходы проверили в Тверской области

Проведено более 200 рейдов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области проходит операция "Снегоход"

В Тверской области проходит операция "Снегоход"

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Тверской области продолжается операция "Снегоход". Владельцев техники предупреждают о недопущении нарушений правил эксплуатации внедорожных мототранспортных средств.

С начала января инспекторами регионального Гостехнадзора проведено более 200 рейдов, проверено 1320 снегоходов и мотовездеходов.

Владельцам напомнили о проведении технического осмотра, государственной регистрации, выдаче или замене удостоверения на право управления техникой.

По итогам рейдов зарегистрировано 120 единиц техники, еще более 1400 снегоходов и мотовездеходов представлено на техосмотр.