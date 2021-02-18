На предприятии в Тверской области нашли сметану и масло с кишечной палочкой

В масле из Тверской области нашли кишечную палочку Фото: Андрей МИНАЕВ

Управление Россельхознадзора по провело отбор проб на молокоперерабатывающем предприятии Торопецкого района Тверской области.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской межобластной ветлаборатории, в сметане 30% жирности и масле "Либительское" обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Данные результаты не соответствуют требованиям о безопасности пищевой продукции.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.