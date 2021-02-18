Конкурс красавиц состоялся в ИК-5 в Тверской области

В ИК-5 состоялся конкурс красоты и мастертсва Фото: УФСИН России по Тверской области

В преддверии 8 марта в ИК-5 в Вышнем Волочке Тверской области среди осужднных женщин состоялся конкурс красоты и мастерства.

Участницы рассказали о себе, своих увлечениях, жизненных ценностях и целях в жизни. Для "Творческого конкурса" девушки подготовили и исполнили песни и танцы различных жанров. Рассказывали об истории и достопримечательностях родных городов, провели модный показ в нарядах, сшитых своими руками, и продемонстрировали кулинарные таланты.

Жюри оценивало артистичность, оригинальность, исполнительное мастерство конкурсанток.

По итогам были определены три лауреата и победительницы в трех номинациях: "Суперзвезда", "Модница" и "Россия – щедрая душа". Обладательницей диплома лауреата первой степени стала осужденная Ирина М. из 3-го отряда. Она получила право представлять регион на Всероссийском конкурсе, который состоится в режиме видеоконференцсвязи в преддверии Международного женского дня.