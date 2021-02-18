Школьникам Тверской области предложили собрать «Армейский чемоданчик»

Впереди - День защитника Отечества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области запущены акции к празднованию Дня защитника Отечества. В их числе - «Армейский чемоданчик» и «Зарядка под защитой». Об этом сообщает областное правительство.

В ходе акции «Армейский чемоданчик» ученика разных классов в школе предлагается собрать импровизированный чемодан с показательными вещами прошедших службу родственников. Это могут быть дембельские альбомы, предметы армейского быта, музыкальные инструменты.

На классных часах ребята расскажут одноклассникам об истории судьбы защитника Отечества, чья вещь находится в чемодане. Акция продлится до 24 февраля.

Также жители Верхневолжья могут принять участие в челлендже «Зарядка под защитой». Для этого необходимо снять видео, как вы делаете зарядку в компании с тем, кого считаете настоящим защитником. Это могут быть родители, родственники, друзья. Затем выложить ролик в соцсетях «ВКонтакте», «Instagram» или «TikTok» под хештегами #РДШ #23февраля #Зарядкаподзащитой.

По мнению губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в Вооруженных Силах России.