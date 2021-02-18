Общедомовые приборы учета установят в многоквартирном доме после вмешательства прокуратуры в Тверской области

Для проверки в прокуратуру обратились жители Фото: архив "КП"

В Осташковскую межрайонную прокуратуру обратились жители многоквартирного дома, заселенного по программе переселения из аварийного жилья.

В соответствии с проектной документацией в доме предусматривалась установка общедомовых приборов учета в тепловых узлах семи корпусов здания, но в эксплуатацию они введены не были.

В связи с выявленными нарушениями прокурором в суд направлено семь исковых заявлений об обязании администрации Осташковского городского округа обеспечить установку общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирном доме и МУП ОГО "ЖКХ" ввести их в эксплуатацию.

Судом требования прокурора удовлетворены.