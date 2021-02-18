В Тверской области мужчина, выкинувший сына с балкона в Торжке, действовал под наркотиками

В Тверской области мужчина, выкинувший пятилетнего сына из окна дома в Торжке, был под наркотиками. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области.

По версии следствия, мужчина, который 17 февраля выбросил из окна своего пятилетнего сына и выпрыгнул сам, был в состоянии наркотического опьянения. В отношении 31-летнего жителя Торжка возбуждено уголовное дело. Статья – покушение на убийство малолетнего.

Правоохранительные органы предполагают, что все произошло так. 17 февраля утром житель Торжка, одурманенный наркотиками, в своей квартире взял на руки своего ребенка и бросил с балкона. Мальчик упал в сугроб на козырек магазина и получил ушиб шеи.

Подозреваемого допросили и возбудили уголовное дело. Назначили несколько экспертиз.

Сейчас следователи и полицейские выясняют, в каких социально-бытовых условиях жила семья. Направлены запросы в Торжокский отдел по делам несовершеннолетних МВД, а также в Центр соцподдержки населения Торжокского района. Кроме того, поставят вопрос о лишении отца ребенка родительских прав.

Расследование продолжается.