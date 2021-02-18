Советника главы администрации Твери арестовали за коррупцию в ритуальной сфере

В Твери арестовали по подозрению в коррупционных схемах в ритуальном бизнесе советника главы администрации города. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

17 февраля по решению Московского районного суда Твери советника главы администрации Твери Владимира Рейнова заключили под стражу на два месяца, по 15 апреля. В домашнем аресте отказана. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Обстоятельства дела еще не разглашают.

Предварительно известно, что по материалам областного ФСБ в региональном Следственном комитете возбуждено уголовное дело. Получение взятки связывают с ритуальным бизнесом в Твери.