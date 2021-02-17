Легкоатлетка из Твери Алена Гордеева выиграла Чемпионат России по толканию ядра

Алена Гордеева заняла первое место с результатом 17,33 метра Фото: областной спорткомитет

С 15 по 17 февраля в Москве, на арене легкоатлетического манежа ЦФСКА, состоялся чемпионат России по легкой атлетике.

В соревнованиях приняла участие легкоатлетка КСШОР № 2 Алена Гордеева (Бугакова). Под рководством тренера Сергея Бкгакова Алена выступала параллельным зачетом за Москву.

В дисциплине по толканию ядра Алена заняла первое место с результатом 17,33 метра. Второе место, с результатом 16,87 м заняла Екатерина Бурмистрова из Санкт-Петербурга. Бронзовым призером стала 21-летняя Снежана Трофимец из Москвы с попыткой на 16,55 метров.

Алена входит в число кандидатов в олимпийскую сборную по легкой атлетике, которая готовится выступить на летних Играх 2021 года в Токио, если спортсменов допустят до соревнований.