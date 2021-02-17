Восемь килограмм запрещенных растений хранил у себя дома житель Тверской области

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Вышневлоцком городском округе по подозрению в хранении наркотиков задержан 38-летний местный житель.

Во время обыска у подозреваемого обнаружены тазы и плетеные мешки, наполненные высушенными зелеными листьями и стеблями. Изъятое проверили эксперты и установили, что содержимое - наркотические растения массой более восьми килограммов.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции, там он сознался в содеянном и пояснил, что хранил части наркосодержащих растений для личного употребления.

В отношении фигуранта возбуждено угловное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.