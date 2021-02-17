Встреча с реставраторами картинной галереи пройдет в Императорском дворце Твери

Областная картинная галерея проводит такие встречи в рамках цикла "Открытые мастерские". Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Тверском императорском дворце для жителей и гостей Твери организуют встречу с людьми интереснейшей профессии - реставраторами. Эти встречи областная картинная галерея проводит в рамках цикла "Открытые мастерские".

- Вы узнаете о том, как в реставрационных мастерских галереи совершается настоящее чудо – возвращение произведениям их былого облика, их прежней выразительности, глубины и чистоты цвета! - рассказывают организаторы.

Встреча состоится 21 февраля в 12:00.

Напоминаем, посетителей галереи просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Количество посетителей, единовременно находящихся в помещениях Императорского дворца, ограничено. Поэтому на экскурсии необходимо записываться по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.