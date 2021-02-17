Тверская епархия получила в дар икону Недель Святой Четыредесятницы

Икона была написана специально для Тверской епархии. Фото: tvereparhia.ru

Тверская епархия 16 декабря получила в дар икону Недель Святой Четыредесятницы. Это икона с изображением событий и святых, вспоминаемых верующими в каждую из Недель Великого поста.

Икона была написана специально для Тверской епархии. Ее вручили митрополиту Амвросию настоятель храма Архистратига Михаила в Тропареве протоиерей Георгий Студенов и настоятель храма Александра Невского — Патриаршего подворья при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

Икона Недель Святой Четыредесятницы будет находиться в Воскресенском соборе Твери. Поклониться ей верующие смогут в Великий пост.

На иконе изображены события и святые, вспоминаемых верующими в каждую из Недель Великого поста.

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